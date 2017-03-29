環台賽／一念之差 俞辰憲騎進停車場

前勁車隊俞辰憲（前二）終點前發生烏龍失誤。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕2017國際自由車環台賽第三站昨於桃園市站展開激烈競輪，原負責護送隊友拉克蘭登基的美國聯合赫斯隊丹尼，於終點前500公尺突襲單飛，最終以2小時45分52秒勇奪個人首座亞巡賽單站冠軍，同時搶走總成績黃衫的頭銜。

美國聯合赫斯隊丹尼勇奪環台賽第三站冠軍。（自由車協會提供）

綠葉變男一 丹尼奪黃衫

衝刺王艾德溫於第二個登山點後突圍、單飛十餘公里，拉克蘭拚盡全力才於最後5公里「終極陡坡」的角板山路段抓回領先者，展開激烈攻防，但卻導致體力下滑，丹尼趁勢衝線掄元，他說：「其實我不擅長爬坡，角板山坡度陡，賽前策略是擔任破風手，協助隊友衝線，最終能拿下冠軍和黃衫完全是運氣好。」

由台灣選手組成的前勁車隊，環台賽設定目標為前10，但此役小將俞辰憲終點前衝刺發生烏龍失誤，遭交管錯誤引導至停車場，浪費將近1分鐘的時間，個人名次從30名左右下滑至38名，團隊總成績也滑落1名跌至第11名，教練徐瑞德說，年輕選手經驗不足，交管通常只會指揮車輛，不會告知選手路線。

賽前與粉絲拍照意外摔破手機的俞辰憲，比賽又發生差錯，讓他直呼好倒楣，「當時離終點只剩下200公尺，全力衝刺拚佳績，才未跟著大集團進終點，希望壞運氣已結束，下一站是全新的開始。」

總長166.65公里的第四站南投縣站將於今早9點半點燃戰火，徐瑞德擬定戰略要決戰水里的5.5公里陡升長坡，他說，車手進入此路段已騎乘140公里，體力已到達臨界點，再加上坡度又陡又長，所以將成為決勝的關鍵。