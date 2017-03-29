環台賽／肉體永久性傷害 不滅陳建良破風魂

陳建良去年大專盃摔車重傷，導致顱內出血和鎖骨粉碎。（陳建良提供）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台灣前勁車隊「小黑」陳建良昨於桃園市站再創佳績，以2小時45分57秒，奪下單站第15、同時也是亞洲第3，總成績和藍衫車手早川朋宏相同，但因首站摔車名次順序落居第4，今南投縣站仍有機會奪下亞洲最佳車手。

前勁車隊陳建良（前）奮力突圍。（自由車協會提供）

陳建良在終點前200公尺，因前方伊朗選手摔車而減速，成績受到影響，他說：「原本我騎在早川朋宏前面，因閃避事故才降速，錯失直接攻頂的機會，但未來兩天仍會全力一搏。」

23歲的陳建良在國中時是田徑選手，高一才轉練自由車，卻意外展現騎車天賦，2013年就曾入選台灣國家隊參加環台賽，未來性備受期待，但去年大專盃發生意外慘摔，導致顱內出血、鎖骨粉碎，當場失去意識，在加護病房躺了一週，才脫離險境。

陳建良回憶傷痛仍心有餘悸，他說：「醒來的時候已經在醫院，沒想過傷得如此嚴重，3個月出院後騎車時頭還會暈眩，曾以為自由車生涯會就此畫下句點。」

重摔事件讓陳建良右耳膜破裂，至今聽力受損無法復原，鎖骨仍留有鋼釘，使力還會隱隱作痛，但再多痛楚都無法澆熄小黑對於自由車的熱愛，他說，「家人一度反對我再騎車，但我還是放不下乘風競速的快樂，今年環台賽到目前為止表現已超乎預期，希望能拿下亞洲最佳車手，披上藍衫。」