兄弟土洋不服？ 洪總︰應服從教頭

桃猿總教練洪一中（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕身為中職史上最多勝教頭，桃猿總教練洪一中對於中信兄弟爆出球員不適應新教頭的風波，認為其實事情應該單純化，「兄弟球團既然決定由外籍教頭接任，球員就服從教頭的做法，畢竟責任是由總教練來扛。」

55歲的洪一中從2004年下半季出任總教練以來，在桃猿（含前身La New熊）的一軍帶兵資歷已進入第13年，昨奪下本季首勝後，又增至673勝。洪總不但是現役最資深教頭，今年也可望達成執教700勝大關。

只要求球員禮貌和規矩

對於兄弟爆出的風波，洪總表示，其實聽起來都是可以溝通的小問題，而且既然高層決定由外籍教頭掌權，球員就應該依總教練的原則去做。「我以前在兄弟當球員的時候，也遇過很嚴格的總教練，還規定早上6點起床、7點練球，但我們就乖乖去遵守。」洪總說。

如今帶兵這麼多年，洪總心中早就有一把尺，「我只要求兩件事，球員要有禮貌、守規矩。」洪總自己也以身作則，他不愛應酬，球場以外的時間，都拿來和家人相處。