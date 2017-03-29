美職》哈波雙響砲 瘋邦飆9K

國民隊哈波（美聯社）

〔記者吳清正／綜合外電報導〕熱身賽首打席就轟全壘打的國民隊哈波，昨轟出雙響砲，加上先發投手薛哲5局無失分好投，以6：0擊敗大都會隊。

過去熱身賽最多3轟的哈波，今年52打數擊出最多的8支全壘打，長打率0.827，上壘率0.403。哈波表示，他只想有好的打擊，並且健健康康地離開春訓營，準備好球季開打。

薛哲因手指傷勢退出經典賽，3月23日才首度在熱身賽登板，對紅雀隊先發4.2局，被擊出5支安打失2分，昨天只被擊出2支安打，投出7次三振。

巨人隊王牌投手邦賈納（美聯社）

將在開幕戰先發出戰響尾蛇隊的巨人隊王牌投手邦賈納，昨在最後一場熱身賽先發7局，只被擊出4支安打，飆出9次三振；他在第5局失2分，終止連續16局無失分紀錄，巨人仍以14：2大勝紅人。邦賈納表示，他覺得已經為球季開打做好萬全的準備。

今年加盟巨人隊的韓國選手黃載均，熱身賽棒子火熱，昨天3打數2安打、4打點，包括1發2分砲，為熱身賽第5轟，打擊率0.349。