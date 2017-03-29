日職》洋聯最大天敵 大谷是公約數

日本火腿隊大谷翔平成為洋聯其他5隊球迷眼中最大的天敵。

（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕日職將於3月31日開打，季前一項針對太平洋聯盟球迷進行的網路民調顯示，軟銀、羅德、西武、歐力士和樂天球迷，最多人認為日本火腿隊大谷翔平將是自家球隊的最大天敵。

大谷受腳傷影響，熱身賽只擔任打者，短期內無法登板投球，即使如此，仍被洋聯其他5隊球迷一致視為最大威脅；其中，軟銀隊有68.2％的球迷認為大谷是最大天敵，得票率第2的中田翔也是日本火腿隊球員。至於日本火腿隊球迷心目中天敵前3名為柳田悠岐、松田宣浩和武田翔太，都是軟銀隊球員，雙方敵對意識相當明顯。

軟銀隊和日本火腿隊也被視為最有可能贏得聯盟冠軍，有49％的球迷認為軟銀隊將奪冠，日本火腿隊27.4％排名第2，而91.6％的軟銀隊球迷認為自家球隊將奪冠也是最多，日本火腿隊77.9％同樣排名第2。

歐力士隊則是最被自家球迷看衰的球隊，雖然熱身賽戰績9勝5敗2和，勝率0.643排名12球團中第3，仍有48.1％的球迷認為歐力士隊今年將淪為B級球隊。

此外，有最多的30.6％球迷認為軟銀隊田中正義將是最活躍的1位指名新人，羅德隊佐佐木千隼則以26.9％排名第2。