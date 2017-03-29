慘輸馬刺 騎士讓出東部龍頭

昨日上屆衛冕軍騎士對上馬刺，狂輸吞敗，「大帝」詹姆斯被肘擊後痛苦倒地。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕馬刺昨在自家地盤迎戰衛冕軍騎士，靠著深厚的板凳戰力，103：74痛宰對手收下5連勝，騎士正式讓出東部龍頭位置，由塞爾提克以領先0.5場勝差的戰績登頂。

詹皇挨肘擊又慘敗

騎士3月份狀況低迷，賽前僅6勝8敗，勝率43％遠低於整季的65％，馬刺沒因此手軟，首節就打出28：18攻勢，次節雖一度被追到8分差，主帥帕波維奇因不滿哨聲遭吹技術犯規後，又讓同仇敵愾的黑衫軍一路狂飆，領先最多達33分，輕鬆收下勝果。

騎士此役早早就種下敗因，上半場命中率僅39.5％，三分球投13中2，替補球員更不爭氣，得分清一色掛鴨蛋，遠不及馬刺板凳席攻下的28分；這場比賽也是騎士有詹姆斯效力期間，自2009年2月27日對火箭吞敗後，得分最低的一戰。

塞爾提克0.5場勝差登頂

取得17分、8籃板、8助攻的詹姆斯無奈表示，馬刺的攻守，就像一部保養得宜的機器一樣流暢，也讓騎士的弱點盡顯無遺，不過第3節遭馬刺李伊肘擊後就沒再上場的他透露，傷勢沒有大礙，會準備好迎接之後對公牛的比賽，要眾將別在意排名，重點是把球打好。

騎士在1月11日時，還領先塞爾提克5場半勝差，但之後只拿19勝17敗，塞隊則打出25勝11敗戰績，如今雙方排名互換，主帥泰倫魯表示，過去一段時間因為傷兵潮，讓主力球員詹姆斯、厄文疲於奔命，J.R.史密斯、洛夫歸隊後也還在找狀況，但這一切不是藉口，身為教練會儘快找出對策。