籃網戰力大躍進 美媒歸功豪哥

（美聯社資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網前役順利捉鷹，讓林書豪開心教隊友說「贏球」的中文，這支布魯克林球隊也受到ESPN肯定，本週最新戰力排行榜，一口氣從第28名升至第23名，他們今天早上7點半將於主場再戰七六人，一拚本季第2次連勝。

籃網上週4戰就拿下3勝，3月份戰績7勝8敗更超越有詹姆斯坐鎮的騎士隊，ESPN指出，林書豪就是關鍵人物，本季只要豪小子披上戰袍，球隊戰績是9勝19敗，在他缺陣期間，只拿下7勝38敗。

《Newsday》進一步指出，籃網觸底反彈的時間點，就在2月28日一次隊內的「無哨音對抗賽」，當時他們正陷入1勝27敗的低谷，總教練亞特金森希望子弟兵硬起來，選擇把哨子丟到一旁、不吹犯規，任由球員進行激烈的肢體碰撞。

「那就像鬥狗一樣。」林書豪回想起那次練習仍記憶猶新，不過他表示，有時候球員就是得經歷這種充滿競爭及野蠻的環境，才能被激起求勝心，他也強調：「亞特金森常耳提面命的重點之一，就是當我們開始建立球隊文化，並且彼此間產生堅定的友情時，才能真的並肩作戰。」