邁阿密網賽 辛然配拍進8強

詹詠然（右）與「瑞士公主」辛吉絲。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕號稱第五大滿貫的美國邁阿密網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲延續印地安泉封后氣勢，女雙次輪穩紮穩打， 6：2、6：3解決三屆大滿貫亞軍的澳洲人馬巴蒂／黛拉奎，第5種子「辛然配」安抵8強，近來北美地區連勝紀錄已達7場。

本站女雙32籤，27歲詹詠然先前開胡，已破除連4年在此一戰出局的心魔。 昨「辛然配」展現默契且熱機迅速，接連破發壓制先馳得盤。次盤「辛然配」歷經互破大戰適時回穩，不但再度突破黛拉奎發球局，第9局詹詠然更順勢保發關門，僅花62分鐘出線，大詹說：「一下場就給對手施壓，並保持高度專注。雖然第2盤面臨危機，但關鍵時刻還是主動掌握住，接下來維持同樣態度繼續加油！」

「辛然配」 合拍漸入佳境，將與斯洛維尼亞克蕾帕／西班牙桑琪絲爭奪4強門票，儘管對方日前爆冷淘汰頭號種子，不過2月卡達杜哈狹路相逢，「辛然配」才直落2取勝，有機會再挫手下敗將，朝背靠背金盃邁進。