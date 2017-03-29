魏少大三元 逆轉勝小牛

魏斯布魯克最終7秒一記致勝跳投，驚險率隊逆轉勝。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克前役對火箭拿大三元輸球，昨背靠背客戰小牛，他決心不再悲情，除了繳出37分、10助攻、13籃板的本季第37次大三元，最後7秒致勝跳投，率隊92：91拿下逆轉勝。

小牛上半場結束以50：35取得大幅領先，但雷霆沒放棄，末節最後3分鐘半內打出一波14：0高潮，其中魏斯布魯克就攻下12分，並在終場前7秒把握住跳投機會一舉反超。連3場都有大三元表現的魏少，哨響時興奮地跳起振臂替自己歡呼，也讓先前堅稱他不是「超級巨星」的小牛隊老闆庫班，頓時顏面無光。

不過魏少說：「我每晚都用相同的方式打球，不會因為庫班說了些什麼而改變，他有他的工作要做，我也有我的。」