彩香熟台灣 詹帥、臭豆腐掛嘴邊

羅德隊吉祥物「馬君」、乾杯女孩現身桃園球場。（記者林正堃攝）

Lamigo桃猿隊開幕戰「桃捷趴」，請來日職羅德啦啦隊乾杯女孩、超人氣吉祥物「馬君」到場應援，4位乾杯女孩除了帶來表演，也比照日職模式，在球場賣起啤酒服務球迷。

在台灣擁有高人氣的彩香說，最喜歡的球員是詹智堯，因為覺得他長得帥。另3位成員畑內壽理、中村葵、宮崎佑希則是首度來台，對自家羅德的球員較熟，支持的球員包括石川步和台灣左投陳冠宇。

乾杯女孩今天就要返日，直說下回將造訪這次沒機會去的九份等地。彩香對台灣熟門熟路，還在夜市嚐過蛇肉，她推薦其他成員離台前一定要吃臭豆腐，笑說即使不敢也應該試試看。（記者林宥辰）