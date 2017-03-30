馬里昂金句 防守能贏得總冠軍

退役球星馬里昂（右一）不藏私，親身示範防守動作。 （記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台中報導〕退役球星馬里昂全台校園巡禮，他昨天造訪台中中興大學室外籃球場，頂著太陽跟大學生們互動，他也在現場示範防守動作，同時分享籃球金句，強調防守的重要性：「進攻可以幫助你贏得球賽，防守則能贏得總冠軍。」

國泰NBA Youth Maddness活動來到中部推廣，昨天舉行三對三示範賽，有兩組女子隊報名，擔任其中一隊教練的馬里昂親自講解防守觀念，「記住目標要鎖定對方上半身胸部、肩膀」。過程中馬里昂不斷激勵球員，他的隊伍帶走最後勝利。

接受球星指導的中興大學文化創意學程二年級生羅怡姍表示，馬里昂教的防守觀念很不一樣，希望未來可以用在比賽上。近距離與球星面對面，羅怡姍表示，馬里昂完全沒有球星架子，不斷跟她擊掌，非常親切。

馬里昂出身美國芝加哥，很少有戶外打球經驗，昨天體驗台灣戶外球場，他覺得很新鮮。