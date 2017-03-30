經典賽第一炮 ELEVEN SPORTS再播百場台日職

ELEVEN SPORTS今年取得Lamigo桃猿主場轉播權。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕各國職棒賽事轉播馬拉松大戰，在台灣體育電視台之間上演，今年才在有線電視上架的ELEVEN SPORTS，前天Lamigo桃猿隊主場賽事，ELEVEN SPORTS完成中職「處女秀」，緊接著也要轉播日職阪神虎主場比賽，新球季轉播中職和日職確定破百場。

ELEVEN SPORTS是英商體育電視台，原本經營重點是英超、義甲等足球賽事，今年進軍台灣有線電視後，先是取得WBC經典賽轉播權，再先後和中職桃猿隊、日職阪神虎合作。

ELEVEN SPORTS行銷部經理劉家華說，日職一向也是台灣球迷喜愛的職棒聯盟，阪神又是歷史悠久的元老球隊，目前有線電視台只有1台，若遇到猿隊、阪神賽事重疊，有線電視以猿隊為主。單以有線電視計，今年ELEVEN SPORTS轉播職棒場次會略少於120場，但肯定破百。

前天猿隊主場開幕戰，直播最高收視率0.51，台灣各地仍有電視用戶還看不到這個新電視平台，多少影響收視率。但劉家華說，以新上架電視台來說，中職轉播首戰交出此成績單，公司內部認為還可接受。