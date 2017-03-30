日職巨人全主場 未來3年看緯來

緯來電視網和MOD愛爾達新球季將轉播日職巨人71場主場賽事。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者吳清正／台北報導〕緯來電視網將從3月31日起轉播日職巨人隊全部71場的主場球季賽，如果巨人隊打進季後賽，也有機會進行直播。

在MOD和緯來共同轉播巨人隊賽事的愛爾達電視台簽訂5年的轉播合約，至於緯來的轉播合約年限和權利金價碼，緯來表示，這是商業機密無法公布，但至少未來3年球迷都可以透過緯來收看巨人隊比賽。

由於緯來簽訂的是巨人隊主場賽事的轉播權利，而日職季後賽第1輪全部由年度排名第2球隊擔任主場，第2輪全部由年度排名第1球隊擔任主場，如果巨人隊拿下聯盟冠軍，緯來將轉播第2輪全部賽事，如果巨人隊排名年度第2，則是轉播第1輪，如果排名第3則無法轉播。

日職總冠軍賽的轉播已簽給數家日本電視台，緯來要轉播總冠軍賽必須分別去和每家電視台談，緯來表示，作業上可能來不及，轉播的機會不大。

緯來找來潘郁昕和段奕凡擔任巨人隊轉播賽事的球評，兩人都曾經在八大和超視擔任日職轉播球評。至於愛爾達則是楊榮健和李承曄擔任球評，FOX沿用林琨瀚等去年班底，今年轉播阪神主場的ELEVEN SPORTS近日會敲定人選。緯來表示，本來計劃找曾打過巨人隊的台北市成棒隊總教練呂明賜和崇越隼鷹姜建銘，以及打過中日隊的新北市成棒隊教練曹竣崵當球評，但目前他們都在參加成棒春季聯賽，可能等5月聯賽結束後再找他們加入球評陣容