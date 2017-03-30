大聯盟首戰 週一凌晨田中領銜

大聯盟首戰將於4月3日開打，洋基推出田中將大擔任先發。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職、日職球季相繼展開，美國職棒也將在台灣時間4月3日凌晨開幕，因時差關係，大聯盟轉播多在半夜或早上，棒球迷一整天都有球賽可看。

陳偉殷本季首戰預計在4月8日早上7時，客場迎戰大都會。（資料照，法新社）

本季大聯盟首戰由洋基作客光芒，當天稍晚另有巨人與響尾蛇、小熊與紅雀兩組國聯球隊交手，台灣球迷預計能在FOX體育3台看到半夜直播的洋基與光芒之戰，洋基將推出頭號先發田中將大，迎戰去年投出233次三振的光芒王牌亞契。

大聯盟開季在即，大聯盟官網專欄作家認為，大都會擁有王牌先發「火球男」辛德嘉德，先發輪值就連後段的波多黎各國手魯戈等人都具一定實力，輪值最為完整。

打線方面，專欄作家看好去年世界大賽冠軍小熊，小熊去年例行賽得分808分排名國聯第2，先發打線變動不大，瑞佐、布蘭特、索布里斯特，加上強打史瓦伯健康歸隊，打線被評為最完整。

至於唯一在大聯盟開季名單的台將陳偉殷，本季首戰預計於4月8日早上7點在客場迎戰大都會隊。