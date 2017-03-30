世界棒球排名 我維持第4

經典賽台灣隊預賽3戰全吞敗仗，靠著三級棒球成績，台灣最新世界排名仍維持第4。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕經典賽落幕不久，世界棒壘總會昨公布最新排名，去年排名第4名的台灣，雖遭逢經典賽預賽3連敗，但因三級棒球國際賽表現優異，排名仍未更動；經典賽冠軍隊美國則居第2名，距世界榜首日本僅差321分。

世界棒球12強、經典賽、U23或U18等世界棒壘總會舉辦之國際賽事，都是會計算積分的比賽，世界排名為各國全年齡層棒球實力總評，台灣隊雖然經典賽表現不佳，但三級棒球國際賽台灣隊出賽多，且戰績不差，因此經典賽過後仍暫時保住第4名。

不過，台灣現階段積分3901分，和去年相比已跌破4000大關，且和第5名的古巴僅差164分，未來重要國際賽事若表現不好，很可能和古巴易位。台灣去年以4702分積分名列第3名，為史上最佳。

本屆經典賽後，排名飆升最快的是以色列，經典賽以色列隊廣納美籍猶太裔好手，組了支「信猶太教的美國隊」，光預賽就力克排名分居3、4名的南韓、台灣，經典賽取得第6名佳績，這次排名一口氣飆升22名，名列19名。