兄弟一戰掃陰霾 史耐德這一勝獻球迷

林智勝單場雙響砲，開季3轟是聯盟最多。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕「金控大戰」昨二度點燃戰火，中信沒讓10年前的開季3連敗重演，鄭凱文演出7局7K無失分的優質先發，外加林智勝雙響在內的3發陽春砲相挺，以6：5險勝富邦，黃衫軍本季首勝總算在主場開張。

中職最高薪投手鄭凱文，本季首場先發就率中信兄弟開胡。 （記者廖耀東攝）

先發7局7K無失分

中信富邦大戰三局上，中信一次傳球觸殺回壘不及的富邦悍將張建銘（中），救下一分，成了比賽氣勢逆轉關鍵。（記者廖耀東攝）

鄭凱文在開幕戰前才收下總值1500萬元的2年約，今、明年月薪各55萬、60萬元，成為本季最高薪投手，本季首戰就摘勝，首局還完成生涯300K，且達成跨季連22.2局無失分，讓富邦吞首敗，開季2連勝止步。

獲單場MVP的鄭凱文坦言，開季前談定合約，心情一定較放鬆，他只想把球投好、全力以赴；且贏球需隊友協助，此役就是交給守備幫忙，自己也沒太離譜的壞球，一起守下勝利。

在2連敗後上陣，鄭凱文7局只挨6安、僅1次四壞保送，他說，不覺得壓力太大，剛開季難免有些不好的地方，要設法從球賽中修正，大家會慢慢找回比賽感覺。

史總來台執教首勝

總教練史耐德原本設定鄭凱文投5局，沒想到他撐完7局，大讚表現非常好。昨晚也是史總來台執教首勝，「之前連輸2場，還是很多人來加油，這勝利是獻給球迷的。」

但好事多磨，富邦8局上連追4分，第9局2出局後，洪宸宇連挨林哲瑄、林益全2支二壘打，掉1分，並在被攻佔一、二壘時，驚險抓下3出局。

洪宸宇後援1.1局丟1分（非責失），拿下生涯首次救援成功。史耐德說，讓洪宸宇投完是因為對他有信心；雖然贏得驚險，史總表示：「這就是棒球，當下能做的就是繼續領導球隊，相信他們能拿下比賽。」

雙方前3局掛零，林智勝第4、7局各敲1發陽春砲，開季3戰3轟為聯盟最多。陳子豪7局下也揮1轟，加上之前全隊累積3轟，中信至今6發全壘打居4隊之冠。