史總找問題 召兄弟3隊長開會

中信總教練史耐德（左二）來台執教首勝開張，他也表達願尊重球員想法，有做不好就來改善。（記者廖耀東）

〔記者郭羿婕／台中報導〕開季2連敗後，中信傳出球員不適應教頭史耐德風格，包括太早到球場。不過，彭政閔和林智勝都認為，史總很願意與球員溝通，美式訓練也讓他們學到不少。恰恰說：「很多事不必先反對，先做看看，若真的不適合再來調整。」

經春訓的熟悉階段後，中信步入季賽，開啟與外籍教練的另一階段磨合。史耐德前天也找彭政閔、林智勝和鄭錡鴻3位隊長開會，林智勝說：「春訓和比賽本來就不一樣，剛開始一定會有小摩擦，慢慢地或許會比較好，持續溝通很重要。」

今年中信春訓相當緊湊，林智勝起初也不太習慣，「但其實選手就是要去適應，總教練很願意跟我們溝通，對我們也都是鼓勵。」外界熱議溝通不良恐是上週輸球原因，恰恰不認為。他說：「如果前兩場是因為溝通問題而無法贏球，這是我的錯，沒把隊長工作做好，可以怪我。」

史耐德也說明，希望投手早點到球場有很多原因，可先熱身或進行平地牛棚等練習，安全是最主要考量，若與野手錯開，投手能更專注訓練，不必擔心會有其他球飛過來。

「我做的改變都是以選手為出發點，為他們好。」史總說，的確有感受到選手不適應，他很尊重球員想法，昨天開始調整；他並向隊長們表示，希望大家能告訴他哪裡做不好，再來改善。