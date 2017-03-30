艾迪頓投韓有理? 海撈1520萬不過是末段班

斗山熊尼柏特（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨韓媒報導，前中信兄弟洋投艾迪頓確定加盟韓職樂天巨人，今年簽約金加年薪合計50萬美元（約1520萬台幣），在中職屬「頂薪集團」，不過，在今年韓職洋將僅名列倒數第2。

前中信兄弟洋投艾迪頓本季投完中職開幕戰後，隨即轉加盟韓職。 （資料照）

日前韓職公布今年10支球團總計30名洋將薪資，由於韓職洋將加盟都有一筆簽約金，與年薪一併計算，今年韓職洋將總薪資高達3108.5萬美元，平均每名洋將年領103.6萬美元，折合新台幣高達3150萬元，是中職洋將的5倍有餘，超過百萬美元有14人。

換句話說，艾迪頓薪資僅韓職洋將平均值的一半；球界人士分析，韓職洋將薪資待遇高，若季中遭解約，簽約金和年薪也能「領好領滿」，中職洋將多數採月薪制、無簽約金，如果提前遭解約即不支付薪水，待遇差很大，造成許多中職洋將在季中遭韓職球團挖角。

韓職開季戰 10隊先發全洋投

今年韓職洋將最高薪為斗山熊洋投尼柏特（Dustin Nippert）的210萬美元（約6384萬台幣），同時他也是韓職史上最高薪洋將。去年尼柏特出賽29場其中28場先發，戰績22勝3敗、防禦率2.95，拿下年度MVP、勝投、防禦率王，成為斗山二連霸功臣。

至於今年韓職洋將最低薪則是三星獅洋投派屈克（Zach Petrick），簽約金加年薪為45萬美元（約1368萬台幣）；也就是說，今年艾迪頓在韓職洋將當中，薪水只贏過派屈克。去年派屈克效力日職橫濱DeNA，出賽15場其中7場先發，拿下3勝2敗、防禦率5.51。

韓職新球季明天點燃戰火，10隊在5座球場同時開打，各隊先發全是洋投，成為韓職史上首例。今年經典賽南韓戰績不佳，韓媒檢討韓職「投低打高」現象衍生很多問題，缺乏獨當一面的土投。韓華鷹老教頭金星根說，「柳賢振、金廣鉉後就沒有再培養出新世代王牌投手，但沒人去探究原因和危機。」