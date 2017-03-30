韓職好賺！ 本土球員年收377萬 中職兩倍多

韓職新球季明天點燃戰火，10隊開季首戰先發全是洋投。（取自KBO網站）

〔記者羅志朋／綜合報導〕韓職不只洋將薪資飆高，本土球員收入同樣可觀，平均年薪為1億3883萬韓元（約377萬台幣），月薪換算台幣約31.4萬元，為中職本土球員月薪的兩倍有餘。

另外，韓職也做了一項有趣統計，扣除洋將，一軍27人名單平均年薪為2億3987萬韓元（約650萬台幣），平均月薪近55萬台幣，同樣為中職常規一軍本土球員兩倍多。

團隊薪資方面（不含洋將和新人），最高是韓華鷹105億韓元（約2.85億台幣），最低則為KT巫師的39億韓元（約1.06億台幣）；今年中職團隊薪資最高為中信兄弟，近1.2億台幣。

李大浩今年回鍋前東家樂天巨人，簽下4年150億韓元（約4.08億台幣）大型合約，其中簽約金50億韓元，年薪每年皆為25億韓元，為韓職史上身價最高選手，平均年領1億台幣，是中職本土最高薪林智勝年薪1440萬元的7倍。