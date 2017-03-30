環台賽第四站／5.5公里陡坡太硬 黃衫又洗牌

環台賽第四站，車手在上坡路段奮力拚搏。（自由車協會提供）

不愧是登山王 班哲明攔胡

〔記者廖聿偉／南投報導〕2017年環台公路大賽第四站昨於南投縣站上演黃衫爭奪戰，日本又京車隊發揮爬坡本領，於台21線總長5.5公里的「地獄長陡坡」發動奇襲，身穿圓點衫的登山王班哲明，利用隊友歐斯卡掩護躍升為領先集團，雖於終點前遭美國依盧密車隊衝刺王艾德溫逆轉，無緣單站冠軍，但總成績登上第一，穿上冠軍黃衫和續披圓點衫。

「翹鬍子」歐斯卡是去年台灣登山王冠軍，爬坡能力驚人，昨於超陡坡單飛數公里，成功吸引隊車手追擊、消耗敵人體力，班哲明透露，開賽就擬定戰略，山路由歐斯卡先出擊，若對手不追擊，歐斯卡有能力直接搶單站冠軍。

班哲明去年就曾挑戰過環台賽，但成績不佳，今年記取教訓，跑出亮眼成績，他表示，「我屬於全能型選手，善於下坡攻擊，越艱困的地形對我越有利，可惜終點衝刺未搶到有利位置，只拿下單站第二，但披上黃衫才是終極目標。」

台將陳建良 再奪亞洲第一

由台灣選手組成的前勁車隊，賽前已數次模擬比賽路線，3名選手「小黑」陳建良、俞辰憲和黃冠霖都跟著主集團衝進終點，助隊團隊總成績上升2名至第9。

陳建良以4小時17分57秒完賽，拿下單站亞洲第一，但仍無法拉開與藍衫早川朋宏的秒差，和亞洲最佳車手擦肩而過，總成績暫居第二，今最終站屏東縣站總長達198.8公里，陳建良若能突破體力極限，改善易抽筋的毛病，有望逆轉搶下藍衫。