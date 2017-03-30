母企業是藥廠 糖友車隊再戰環台賽

諾瓦職業隊賽前須測血糖、打胰島素和補充營養，做好萬全準備。（取自車隊臉書專頁）

〔記者廖聿偉／南投報導〕由糖尿病友所組成的美國諾瓦職業隊，相隔兩年再度參加環台賽，目前團隊總排名暫居第13，成績雖不突出，但用生命追夢的故事仍激勵人心，領隊保羅表示，「我們希望用每一場比賽，告訴病友要積極面對人生，走出戶外、享受運動。」

諾瓦車隊賽前準備比其他隊繁瑣，必須測量血糖、打胰島素和補充營養，才能應付激烈的比賽，過程的補給也不能馬虎，若有閃失都可能造成生命危險，因此隨隊都配置有專屬治療師和護士。

諾瓦車隊2004年成軍，由丹麥藥廠贊助成立，母公司專門研發糖尿病的藥物，創始人艾吉盼透過自由車隊，傳達藥物僅能控制病情，運動才是健康的真諦。諾瓦車隊也於2011年升級成為二級職業車隊，巡迴世界比賽，鼓勵更多病友運動。

24歲的隊長史蒂芬，19歲就被診斷出患有糖尿病，他說：「當時相當沮喪，以為人生只能躺在病床上度過，但加入諾瓦車隊改變我的想法，看到隊友樂觀開朗、屢創佳績，激發我面對挑戰的心，我想挑戰每一次爬坡，享受衝線的快感，證明自己的價值。」