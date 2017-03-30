梅西4場禁賽令 殺得阿根廷措手不及

阿根廷名將梅西（右二）因對裁判出言不遜，遭禁賽4場。（資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕本來就在2018年世界盃南美區資格賽跌跌撞撞的阿根廷，昨又0：2不敵玻利維亞，排名跌落至第5，但令主帥巴烏薩不開心的是，為何國際足總（FIFA）在開賽前數小時才宣布隊長梅西禁賽4場。

梅西上週對智利時對助理裁判大動肝火，儘管當時主裁判不認為他有任何侵犯言語，但FIFA根據錄影畫面，仍裁定梅西出言不遜，違反運動精神得禁賽4場，外加1萬瑞士法郎（約30萬台幣）罰款。

「奇怪的是，禁賽這種事居然在一天內就敲定。」巴烏薩不平地表示，判決來得太突然，他們根本沒有時間做出反應，直到比賽結束後才能提出上訴。

梅西的禁賽令已執行1場，阿根廷在南美區資格賽還剩4場，若申訴能成功，將有助拉尾盤，因為南美區僅前4名能直接晉級會內，第5名得與大洋洲區冠軍再踢附加賽。

另一支傳統強隊巴西，昨以3：0擊敗巴拉圭，以10勝3和1敗的戰績提前晉級，他們也是第一支拿下俄羅斯世界盃32強門票的球隊。