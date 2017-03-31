讚！賽事直播獲好評 惜！台灣車手僅5人

本屆賽事首度全程網路直播，讓車迷能完整收看賽事，廣受好評。圖右為教練楊東蓁（右）。（取自環台賽官方粉絲頁）

〔記者廖聿偉／屏東報導〕2017年自由車環台賽昨落幕，台灣前勁車隊表現出色，團隊成績衝進前10，陳建良更拿下環台賽升為2.1級賽事後首位亞洲冠軍，但美中不足的是，在本土舉辦的國際大賽，台灣車手僅5人，讓國內選手大嘆，「環台賽像是在幫外籍車隊提升實力，自家選手卻無緣參戰。」

環台賽是台灣自由車界年度盛會，2012年從2.2級升級為2.1級，包括路線難度、比賽獎金、交通管制和國際曝光度都提升，但國內車手卻沒有參與感。

亞洲鄰近國家，無論是環日、泰國或印尼賽，地主車隊至少都超過5隊，選手更多達數十人，讓地主車手不用出國就能參與國際賽，加上媒體曝光，基層選手更願意投入。

自由車協會因經費不足，政府補助有限，辦比賽捉襟見肘，但仍試圖求新求變，本屆賽事首度全程網路直播，廣受好評。

教練徐瑞德對台灣主辦2.1級賽事給予高度肯定，但畢竟門檻高，建議能增加2.2級賽事，邀請在地車隊共同競輪，才能提升台灣水平。

前國家隊教練楊東蓁（圖右，取自環台賽官方粉絲頁）則認為，升級成2.1級賽事能吸引頂尖車手參與，但國內符合強度的選手有限，若降為2.2級，可能就淪為國內聯賽，競爭力下降，唯一解藥就是鼓勵更多俱樂部車隊加入職業隊，只要企業願意支持，選手就能有更完善的訓練和賽事環境。