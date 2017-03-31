邁阿密網賽爆冷 大威扳倒球后

邁阿密網賽大爆冷，大威廉絲在女單8強賽扳倒德國頭號種子柯珀。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國邁阿密網賽再爆冷門，今年6月就滿37歲的大威廉絲，昨在女單8強以7：5、6：3扳倒德國頭號種子柯珀，暌違6年重返準決賽，也締造擊敗現任球后的WTA最老紀錄，下個對手將是英國黑馬孔塔。

這是大威職業生涯中第15次強壓世界排名第1，上回為2014年蒙特婁，手下敗將正是妹妹小威。因傷休兵的小威，也不忘為姊姊送上祝福，「幹得好！我就知道妳能做到。」

大威則笑著回應：「這是場有意思的對抗，面對當今球后，我必須表現得更好，很高興找到贏球方式。」

女雙方面，詹詠然與辛吉絲聯手殺入4強，大詹不忘感謝妹妹詹皓晴情義相挺，「雖然我們暫時分開各自奮戰，皓晴總不忘到場加油，同時協助情蒐練兵，讓我和搭檔臨場感覺像是三打二！」

「辛然配」休兵1天，今將與第3種子米爾莎／史崔可娃爭奪決賽門票。