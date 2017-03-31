勇士22分寫逆轉 馬刺主帥都說棒

柯瑞（右二）昨飆進4顆三分球，攻下29分、11助攻，幫助勇士拿下本季對馬刺首勝。（歐新社）

本季首拔刺 穩聯盟龍頭

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森昨合力貢獻52分，帶領球隊在後3節藉由嚴防強攻，克服開局22分落後，以110：98逆轉馬刺，收下9連勝，穩坐聯盟龍頭寶座。

勇士K.湯普森（右）昨貢獻23分，包含4顆三分球。（今日美國）

連同此役，勇士過去3季3次在首節落後15分以上，最終全數奪勝，勝率百分百，反觀聯盟各隊若陷入此逆境，戰績僅14勝163敗，顯見勇士不怕開局大幅落後，連馬刺主帥帕波維奇都說：「勇士真的是支太棒的隊伍。」

柯瑞續拚300顆三分球

勇士本季還沒贏過馬刺，這回總算在對方主場搶勝，並將領先優勢擴大至3.5場勝差，有望連3季拿下西部頭號種子。柯瑞說：「很開心，我們能走在正確的軌道上，但季後賽即將來臨，我們得持續變得更好才行，這也是現階段的唯一重點。」

季賽末3場 杜蘭特回歸

柯瑞昨飆進4顆三分球，攻下29分外帶11助攻，本季三分球進球數累積至289顆，躍居史上單季進球數第二，僅次於他上季締造的402顆，勇士還有8場例行賽，他有望締造連2季至少300顆三分彈的傲人紀錄。

勇士不僅近況火燙，昨也傳來好消息，月初不慎弄傷左膝的杜蘭特，經過近1個月休養，賽前已進行無對抗練球，甚至能輕鬆扣籃，美媒報導指出，他有望在例行賽最後3場歸隊，不過，上場時間將會有所限制，以保持健康身體，迎接激烈的季後賽到來。