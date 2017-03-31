馬里昂談林來瘋：豪小子變了

馬里昂認為本季NBA總冠軍將落入西部球隊。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕NBA退役球星馬里昂擔任國泰籃球大使，他昨接受台灣媒體專訪，談到當年「林來瘋」主角林書豪，他表示很欣賞豪小子。

馬里昂認為現在的林書豪（見圖）變得更穩定成熟。（資料照，法新社）

馬里昂2015年從騎士退休，18年NBA生涯劃下句點，2012年也曾見證「林來瘋」，他表示，「現在的林書豪跟當初的林來瘋已完全不同，他的天賦是毋庸置疑的，現在的他表現更穩定，變得更成熟，我滿喜歡他的。」

馬里昂仍非常關注NBA，談到今年總冠軍，他直言，季後賽還沒開始，還有很多變數，但今年會是西強東弱的局面，勇士跟馬刺都很強，他看好贏得西部冠軍的球隊最後能奪下總冠軍。

38歲的馬里昂2011年幫助小牛奪冠，4年後決定高掛球鞋，是否因為有了這枚戒指，讓他選擇退休。他表示，多少都有關係，很多頂尖球員這輩子可能季後賽首輪都過不了，「我當然也想拿更多冠軍，但不想窩在板凳區，消極地留在NBA，要打就要當主力。」