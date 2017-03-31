山葉女子高球賽》落後3桿 盧曉晴並列第7
2017/03/31 06:00
盧曉晴首回合以71桿暫時並列第7。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA山葉女子高球賽昨打完第1回合，台灣名將盧曉晴以71桿並列第7。日本渡邊彩香和南韓「小叮噹」申智愛以68桿並列領先。
盧曉晴從後9洞開球，前5洞吞了1個柏忌，比賽中段推桿表現不錯，先在第15和16洞打下博蒂，回到前9洞又連抓3鳥，一度衝進領先群。可惜木桿開球不滿意，最後6洞吞下3個柏忌。
蔡佩穎博蒂、柏忌各打2個，72桿並列18。劉依貞花了75桿、姚宣榆76桿。
渡邊彩香2015年在家鄉父老面前逆轉封后，本週想再次舉起冠軍盃。雖然天氣預報今天變天下雨，但上回奪冠她也是雨中拚出勝利。
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