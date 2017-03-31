ANA Inspiration高球賽》3台將出擊 錢珮芸初登場

錢珮芸首度挑戰ANA Inspiration高球賽。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017年女子高爾夫5大賽第1戰，總獎金270萬美元（約8182萬台幣）的ANA Inspiration高球賽，台灣時間昨晚展開第1回合，今年共有龔怡萍、曾雅妮和錢珮芸3名台灣好手角逐。

首次參賽的錢珮芸，最近自信心提升不少，她的擊球距離夠遠，鐵桿也打得很出色，推桿手感找得到的話，有機會搶得佳績。

紐西蘭球后高寶璟去年以1桿之差險勝英格蘭霍兒和南韓田仁智奪冠，也鞏固球后地位，今年既想再次跳進池塘慶祝勝利，也要保住世界第1。不過，高寶璟過去半年成績下滑，今年打了4場，最佳名次是第8，上週在起亞菁英賽未能打進決賽，中止連續39場未遭淘汰的紀錄。

泰國艾莉雅越打越有霸氣，7個月前，2人世界排名平均積分相差6.57分，現在只差1.33分。若艾莉雅這場大賽奪冠，且高寶璟無法打進前4名，球后寶座將易手。

14歲美國華裔小將李憶靠著週日贏得ANA Junior Inspiration高球賽冠軍，取得參賽資格。2014年她曾以11歲之齡取得美國女子公開賽門票，成為史上最年輕參賽者。