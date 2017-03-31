挑戰判決 看電視重播見真章

猿隊王柏融盜二壘，楊家維（中）接到傳球觸及王柏融，二壘審王俊宏判安全上壘。 （記者陳志曲攝）

獅不服判決 這回挑戰失敗

二壘審喊暫停，等待輔助判決。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正、黃照敦／綜合報導〕今年中職球季剛開打就頻頻出現挑戰判決的畫面，Lamigo桃猿連續兩場主場都有球隊要求透過電視重播輔助判決，統一獅二壘手楊家維昨首度在一軍先發，就示意總教練提出挑戰判決，但初挑戰未能成功。

統一獅總教練黃甘霖提出電視輔助判決。（記者陳志曲攝）

獅猿戰的第4局，安打上壘的猿隊王柏融盜二壘，楊家維接到捕手郭峻偉的傳球觸及王柏融，二壘審王俊宏判安全上壘，楊家維隨即向獅隊休息室比出看電視重播的手勢，獅隊馬上挑戰判決，但裁判組檢視重播畫面後維持原判，比賽也順利繼續進行。

統一獅楊家維（中）示意總教練提出挑戰判決。 （記者陳志曲攝）

中職賽務部人員指出，台灣的電視轉播不像大聯盟有那麼多部攝影機，通常一個play，拍攝單位會提供3至4部攝影機的畫面，但不一定每個畫面都能清楚判讀；目前拍攝單位有緯來和民視，緯來因經驗較豐富，提供的畫面通常有較好的角度和品質。

賽務部人員表示，在球隊提出挑戰後、判決確定前，轉播單位通常只會重播挑戰前已播出的畫面，這是賽務部的要求，但有時轉播單位會偷跑，無法強制他們不播。

洪一中葉君璋 成功率逾5成

以去年來看，統計各隊總教練挑戰次數和成功率，桃猿隊洪一中、義大犀牛隊葉君璋排前兩名，成功率都超過5成；另外，有球迷會計算個別裁判的被挑戰次數和判決被推翻率，對這些場上判官而言，無形中也增加不少壓力。

但有另一種看法，判決透過電視最後裁定，無討論空間，也就失去棒球賽的原味，場上難再看到總教練氣沖沖和裁判爭執的熟悉畫面。

中職跟進大聯盟電視輔助判決做法，目的都在減少判決錯誤，尤其是足以影響比賽勝負的「關鍵判決」。大聯盟是直接在紐約總部設立影像回放中心，只要比賽中有球隊提出，現場裁判就會和紐約總部進行連線，並做出最後判決。至於日職部分，目前尚未跟進。剛落幕的世界棒球經典賽，在準決賽也啟用電視輔助判決，而且是次數不受限的特殊規定。