重回一軍就先發 林智平敲首安

猿隊林智平昨才上一軍，馬上就先發改守二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕去年三壘手金手套猿隊「小師兄」林智平，因合約問題昨才上一軍，馬上先發守二壘，他坦承有點嚇到，但不論守哪個位置，就全力做好自己工作。

林智平去年擊出破開幕戰紀錄的單場5支安打，今年因故錯過開幕戰，賽前他表示，剛上一軍有些緊張，果然前兩打席都沒有打好，第5局終於擊出本季首安。

林智平去年不但達成盜壘王3連霸，也拿下三壘手金手套獎，且打擊率0.365、安打128支、打點43分都創生涯新高，但因今年球季開打當天3月25日才和球團達成調薪，未列入開季一軍名單。

林智平表示，之前在二軍，總教練郭建霖曾告訴他，今年可能兼守二壘，所以有練過，但比賽節奏的掌握還不是很好，以為這週還不會先發，沒想到一上一軍就先發，且改守二壘。

猿隊開季由梁家榮擔任先發三壘手，表現出色，打擊率高達0.667。總教練洪一中表示，梁家榮狀況正好，不可能把他拉下先發，和梁家榮相比，速度快的林智平守備範圍較大，更適合守二壘，所以先這樣安排，以二壘為主的郭嚴文預計4月底歸隊，屆時就看誰的狀況好誰先發，林智平也有機會回到三壘。

林智平月薪從26萬元調為36萬元，他表示，合約遲遲未能談妥時，心裡難免有些忐忑，現在總算可安心，專心在比賽上。

郭嚴文去年初手肘和膝蓋開刀，季中又因撲球造成左肩受傷，季後再度開刀。他目前已開始練球，但何時可出賽還要觀察，已兩年沒有春訓，必須更小心才行。