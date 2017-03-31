「腎」戰士楊家維 首度一軍先發

統一獅楊家維（右）先發守二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕職棒生涯第4年的統一獅內野手楊家維，昨首度在一軍先發，擔任二壘手、第7棒，他表示，這一天他等好久了。

楊家維昨要開始賽前練習時，鄧志偉和郭峻偉告訴他先發的事情，他還想說「怎麼可能」，直到看見白板上的先發打線表，才確定不是跟他開玩笑。總教練黃甘霖表示，楊家維熱身賽狀況不錯，尤其對左投打得特別好，昨對方先發投手道恩斯是左投，因此由他取代左打的林志祥先發守二壘。

楊家維在2014年季中選秀獲得獅隊第2指名，當年曾在球季最後一戰替補上場守三壘，但沒有打擊機會，之後因腎臟病變，2015年完全沒出賽，去年則整季待在二軍，昨天不但是他第一次一軍先發，也是第一次站上一軍打擊區。

楊家維至今仍需定期服藥，他表示，因為這場病，讓他等了好久才有機會上一軍，希望能夠從此站穩一軍。