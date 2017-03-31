熱愛棒球的「外星人」 一朗談退休︰我想我會死吧

日本記者形容鈴木一朗是「來自不同星球的人」。（美聯社） （美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕鈴木一朗對棒球有多執著？長期主跑一朗新聞的日本《共同通信社》資深記者小西慶三說，「他是來自不同星球的人。」

《邁阿密先鋒報》昨刊出一朗專訪，熱愛棒球的一朗表示，上次他放長假已是2004還是05年的事了，當時他去義大利米蘭旅遊，儘管旅途中都維持訓練，但回國後還是花了2、3週才找回狀態，他說，「那是我最後一次放假。」

43歲的一朗在現役大聯盟球員中，年齡僅次於勇士投手柯隆，卻絲毫不見歲月痕跡。外界好奇，非球季期間，一朗到底休息多久？跟著他10幾年的翻譯透納說，「3、4天吧！」

一朗解釋，心理上或許需要喘口氣休息，但對他來說，身體若休息只會更加疲憊，除非受傷，否則根本不需要休息，「如果一整天躺在沙發上，可能比訓練一整天還累。」一朗幾乎全年無休，不斷訓練、比賽，透納掛保證，「在這世界上，沒有人揮棒次數比一朗還多。」

一朗曾不只一次表示要打到50歲才退休，他再度表明，「我不是在開玩笑的。」一朗說，沒有任何事情可阻止他打球，等到退休不打球了，還有很多時間可以休息；萬一有一天必須面臨退休的話呢？他說，「我想我會死吧！」