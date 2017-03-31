兩個冠軍之間 蘇翊傑成功蛻變
2017/03/31 06:00
蘇翊傑（中）獲選總冠軍戰MVP，要把榮耀獻給家人。 （記者王藝菘攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕達欣在第六季首度封王時，蘇翊傑謙稱自己只是配角，相隔8年，本季他在總冠軍系列賽4場平均斬獲18.5分，搖身變成主角，帶領球隊封王，也榮膺總冠軍賽MVP，他感性地說：「我要把獎項獻給家人們。」
配角搖身變領頭羊
蘇翊傑昨封王戰繳出21分、8籃板與5助攻，他表示，真的沒有想過會拿獎，只想幫球隊贏球，「第一次封王自己只是配角，這次感覺必須變得更成熟，帶領年輕球員一起成長，意義特別不同。」
MVP榮耀獻給家人
忍著右手腕與右腳踝不適，蘇翊傑吞了止痛藥再上，但進攻端他不斷要求自己保持侵略性，一來也能吸引對方防守，製造隊友空檔。
上季蘇翊傑效力CBA佛山隊，去年返台後體重直線上升，一度胖到96公斤，他表示，很感謝家人幫他一起控制飲食，甩掉10公斤肥肉，「這一座MVP要獻給家人，也要感謝他們幫我照顧狗狗。」
蘇翊傑與達欣合約昨到期，他表示目前還在評估，沒有一定要去CBA，會選擇好的機會。
布拉認為，蘇翊傑贏得MVP是實至名歸，他自己從沒想過爭這座獎項，陣中本土球員表現得很好，尤其是蘇翊傑跳出來，每場都繳出近20分的亮眼表現。
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