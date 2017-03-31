當紅炸子雞周儀翔 下一步CBA?

達欣當家球星周儀翔昨晚攻下全場最高26分。 （記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕達欣頭號球星周儀翔在總冠軍系列戰表現優異，幫助球隊奪下隊史第二座金盃，如今他的新人3年保障合約即將屆滿，下一步動向備受矚目，若有機會不排除赴中國發展，球團也會端出最大誠意留下這位好手。

達欣將開高價碼留人

周儀翔在2014年選秀第四順位被達欣相中，菜鳥年即勇奪新人王獎項，近兩季表現也在水準之上，連兩季摘下例行賽MVP，看在主帥邱大宗眼中，已具備實力挑戰CBA。邱總更說：「我相信他有能力在中國生存，畢竟他已是國內籃壇當紅炸子雞。」

不過，邱大宗強調，周儀翔未來還要再進化，畢竟在國內遇到的球員較矮，若在中國就會遇上動輒200公分的高個子，他說：「周儀翔接下來得變得更全面，尤其是傳球方面得變得更好，外線也得更穩定才行。」

達欣領隊王才翔昨表示，會尊重周儀翔意願，畢竟球員若有更遠大目標，當然要讓他去追夢；但球團依舊會開出具十足誠意的價碼續留，因為他現在不僅是奪冠班底，更是指標性球星。