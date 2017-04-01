生涯得分超越俠客 大帝無喜色

騎士隊3月戰績僅6勝10負，詹姆斯直言球隊狀況很糟。（美聯社）

3月10敗 騎士又失王座

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA例行賽接近尾聲，騎士卻陷入低潮，昨以93：99不敵公牛，吞下3連敗，3月戰績6勝10負，再度將東部龍頭拱手讓給塞爾提克，儘管「大帝」詹姆斯得分排行榜超越「俠客」歐尼爾，躍居歷年第7，賽後他沮喪地說：「球隊目前處境很糟。」

公牛昨下半場強勢反撲，第3節以37：21壓過騎士，前鋒米洛提奇攻下28分，包含6個三分球，巴特勒貢獻25分，公牛本季對戰直落4橫掃騎士。

本季遭牛欺 厄文評難看

騎士深陷低潮，詹姆斯表示，球隊處境很糟糕，但他認同隊友的努力，全隊齊心團結，一定能解決現況不佳的問題。厄文表示，這場真的輸得很難看，球隊需要時間去解決。

「大帝」詹姆斯（左）昨生涯得分正式超越「俠客」歐尼爾，躍居歷年第7。（歐新社）

詹姆斯此役前僅差23分就可超越歐尼爾，昨繳出26分，生涯累計來到28599分，躍居史上第7，他說：「俠客是全聯盟最棒的球員之一，他擁有主宰比賽的能力。」

詹姆斯28599分 史上第7

儘管生涯得分超越歐尼爾，詹姆斯表示，其實沒有太大意義，歐尼爾一直是他景仰的大哥，「很開心看到史戴波中心外有一座屬於他的雕像」。

歷年得分榜前10名僅詹姆斯、諾威斯基是現役球員，諾佬3月初剛加入3萬分俱樂部，詹姆斯則正在挑戰連續13季例行賽至少場均25分紀錄，若順利將成為聯盟第一人。依此速度，詹姆斯可望在生涯結束前超越歷年得分王「天鉤」賈霸的38387分。

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