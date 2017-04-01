豪神一閃神 籃網輸1分

林書豪（左）在讀秒階段發生關鍵失誤，籃網無力反攻，最後以1分輸給活塞。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網昨作客底特律，終場前1分半鐘握有4分領先，可能開心過早，對手史密斯連下5分逆襲，林書豪則在最後讀秒階段掉球失誤，斷送超前機會，籃網終場89：90敗給活塞，吞下2連敗。

活塞隊史密斯在剩28.5秒時投進逆轉三分彈，終場前4.1秒籃網從中場發球，負責接球的林書豪沒接好，讓對手抄球成功，豪哥當下犯規凍結時間，活塞趁勢拉開到4分差，儘管籃網漢米爾頓零秒出手三分球命中，但已無力回天，最後以1分惜敗。

林書豪此役挹注14分，另有5籃板與4助攻，賽後受訪時，他露出失落神情，「對方進攻沒有太多改變，可能球隊下半場有點鬆懈，讓對手在第4節關鍵時刻逆轉。」球隊再度陷入連敗，林書豪表示，自己心態沒有改變，但仍要看影片檢討，自己還有需要改進的地方。

B.羅培茲此役攻下11分、9籃板，他表示，球隊可能被日前勝利沖昏頭，必須踏出正確的下一步，找回原本的球隊精神；籃網明天將在主場面對同樣無緣季後賽的魔術。