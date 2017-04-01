勇士三分球神話 被火箭擊破

火箭隊昨以單季1083個三分球，破了上季勇士隊的紀錄。圖為哈登。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕火箭隊本季取代勇士隊，成為聯盟最會投三分球的球隊，不僅刷新單場平均三分進球數與出手次數，昨天以單季累計1083個，打破勇士隊保持的聯盟紀錄1077個，火箭今天將與勇士互飆三分彈，展開正面對決。

火箭隊三分球寫新猷

火箭隊昨雖以107：117不敵拓荒者，此役團隊三分球34投8中，哈登首節剩10.1秒時投進三分彈，正式超越勇士的聯盟紀錄1077個，火箭目前累計1083個，與本季第二多的騎士955個三分彈，有不小差距；勇士上季團隊突破1000個三分球，是聯盟歷年來首見，火箭本季則成為史上第二支破千的隊伍。

幕後功臣是火箭隊教練丹東尼，他的跑轟戰術造就三分球攻擊，過去他執掌太陽兵符時期，曾兩度改寫聯盟團隊三分球紀錄，來到火箭隊後，他底下3名射手戈登、安德森與哈登，目前都在聯盟三分進球榜前10名。