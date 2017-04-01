台將拚上NBA 馬里昂有期待

馬里昂和球迷開心玩自拍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕NBA退役球星馬里昂昨在華航松訓區，進行最後一站公開行程，不僅與球迷投籃同樂，並和前華航女籃球員PK罰球準度，最後還與在場所有人玩起自拍，毫無球星架子，展現十足親和力，為期6日的台灣行也畫下完美句點。

馬里昂下場指導小球員。（記者林岳甫攝）

昨日活動僅華航會員能夠入場，但前來共襄盛舉的粉絲，都相當用心準備，他們為了吸引偶像注意力，有人帶著加油看板，甚至帶著或穿著馬里昂專屬球衣，證明馬里昂在台灣極具人氣。

即使已連續多日進行公開活動，馬里昂全程皆未面露疲倦，一直把笑容掛在臉上，展現高度敬業精神，他在活動期間，親自指導金華國中小球員基本動作；準備離開會場時，還拿起手機與球迷玩自拍，使得全場陷入瘋狂。

此次台灣行，馬里昂共在台北、台中與高雄等地參與活動，也親眼見證寶島美景，他說：「台灣是個美麗的地方，食物都很好吃，我也能感受到台灣人都非常熱愛籃球，因為四處都有戶外球場，希望很快能有下位台灣球員登上NBA。」