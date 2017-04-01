ANA Inspiration高球賽》延賽避風頭 龔怡萍暫列第8

ANA Inspiration高球賽昨因強風延賽，龔怡萍敲出70桿，暫列第8。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕強風吹亂了今年女子高爾夫5大賽第1場的戰況，ANA Inspiration高球賽昨第1回合下午出發的選手，中途被迫延賽。法國艾榭兒以67桿暫居領先，龔怡萍以70桿並列第8。

昨雖是晴天，但下午風勢強勁，最強陣風高達每小時72公里，連果嶺上的旗桿都被吹彎，大會宣布停賽，延至週五清晨補賽。

較早出發的艾榭兒趁著上午無風時打下7個博蒂，只有2個柏忌。她說：「我是打得較直的選手，所以就瞄準球道，然後攻上果嶺，能抓那麼多博蒂全靠推桿。」

17歲的南韓業餘選手成恩貞，在第5洞拿6號鐵桿攻向182碼外的果嶺，幸運一桿進洞，以68桿與魏聖美、柳蕭然和朴城炫等人並列第2。成恩貞也成為這場大賽史上第1位打出一桿進洞的業餘選手，較早出發的她說：「那時沒什麼人在場目睹，但我還是很開心。」

曾雅妮在強風中出發，一開始就在第10洞吞下雙柏忌，打完後9洞，2個博蒂、2個柏忌和1個雙柏忌，高於標準桿兩桿。錢珮芸打完前5洞也是高於標準桿兩桿，她表示，風真的太強了，根本沒辦法打。