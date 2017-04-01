山葉女子高球賽》風雨飄搖中 盧曉晴躍居第5

日本LPGA山葉女子高球賽第2回合，盧曉晴以143桿並列第5。（取自日本LPGA網站）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA山葉女子高球賽昨在風雨中打完第2回合，南韓女將安宣柱飆出場地新紀錄64桿，以總計137桿竄升到首席。盧曉晴以143桿並列第5。

第2回合遇上鋒面系統，女將們迎著風雨和低溫，打得很辛苦，選手平均桿數是74.79桿，安宣柱卻打出64桿，讓她從並列25名躍居領先，3桿之差超越原本領先的渡邊彩香。

安宣柱說：「打出這麼低的桿數我也有點訝異，又濕又冷下還能打好高爾夫，除了運氣好，沒有實力也不行。」她打下7個博蒂，只有1個柏忌，還在第8洞從161碼外的長草攻上果嶺，打下老鷹。

盧曉晴打出3個博蒂、3個柏忌的72桿；姚宣榆繳出70桿紅字成績，總計146桿，上升到並列15名；蔡佩穎花了78桿，總計150桿剛好晉級；151桿的劉依貞則遭淘汰。