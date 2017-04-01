建仔還有「美」夢 每週5天通勤3小時練球

王建民為返大聯盟，每週5天、每趟來回車程3小時向佛州棒球學校報到。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕每週5天、每趟來回車程3小時，旅美投手王建民目前就維持這樣的作息，向佛州棒球學校報到，雖然現在還沒出現新東家，但他仍未放棄本季重返大聯盟的希望。

大聯盟新球季將於下週展開，旅美球員都已進入最後調整階段，像是效力馬林魚的左投陳偉殷，已確定本季首戰於4月8日迎戰大都會；和教士簽下小聯盟合約的郭泓志，雖尚未分發球隊，但他最近在大聯盟熱身賽的表現，已讓球迷振奮。

經紀人︰有好消息就公布

只是，旅美邁入第18年的王建民，仍受到台灣球迷最多關切目光，也擔心他是否會就此退休。經紀人張嘉元表示，王建民仍在佛州自主訓練，目前合約尚無新進度，有好消息會向外界報告。

建仔去年底返台曾拋出震撼彈，表示今年沒球隊打就退休，但他目前仍努力調整，除了週末陪伴家人，一週就有5天開車到棒球學校，為的就是再拚一紙好合約。

不少大咖 仍在等待合約

由於建仔已滿37歲，在新人輩出的美國職棒，機會只會越來越少，上週才傳出建仔過去在洋基的隊友張伯倫遭釀酒人釋出的消息。其實在自由市場也有不少大咖球員仍在等合約，如塞揚投手林西肯、皮維，以及建仔去年在皇家的隊友基伊等人。

建仔去年1月和皇家簽下小聯盟合約，因春訓表現亮眼，成功進入開季25人名單，更成為東山再起的最佳典範。儘管去年9月底遭釋出，但建仔去年留下6勝0敗、防禦率4.22成績，至今仍讓人樂道，也讓球迷期待他再起。