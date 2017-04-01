川崎揮別「美」夢 將回軟銀不登「台」

川崎宗則（法新社資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕儘管川崎宗則不排斥來台發展，但一直想找他回鍋的老東家軟銀，終於盼到他歸隊。日媒指出，川崎「美」夢告一段落，將與軟銀簽下複數年合約，預定今天在福岡舉行入團記者會。

為追隨偶像鈴木一朗，川崎2012年放棄日職高薪，與一朗所屬的水手簽小聯盟約，展開旅美生涯，之後也待過藍鳥、小熊，活潑開朗贏得好人緣，到哪都是開心果；但他日前遭小熊釋出後，在大聯盟5個球季的生活確定畫下句點。

川崎現已35歲，尋找新球隊過程中，他曾說，第一目標仍是爭取大聯盟合約，可能選項也包括日本、韓國和台灣，不過，他很快就決定歸國。

重披52號球衣

從大榮鷹到軟銀鷹，川崎2000年至2011年都在陣中，拿過洋聯安打王和盜壘王等殊榮，軟銀始終等著他回歸，要讓他重披52號球衣。