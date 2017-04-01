建仔拚頭路 「皇家先生」祝壽

皇家隊棒球事務部副總裁布瑞特（George Brett）來台參加中職回饋列車記者會，中職會長吳志揚贈送斷棒製成的象棋，布瑞特也回敬簽名手套。（中職提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕自2000年旅美以來，王建民都在春訓度過生日，昨滿37歲卻仍「待業中」，持續自主訓練，等待新合約。皇家棒球事務部副總裁布瑞特昨獻上生日祝福，卻也透露尚未聽聞建仔簽約消息。

名人堂球星「皇家先生」布瑞特得知建仔仍想重回美職，他坦言不清楚建仔近況，但認為經紀人應已接洽各隊，「若有機會回來，相信我會聽到相關消息，但目前還沒聽說。」

布瑞特說，與建仔年齡相仿的球員，即使健康都不一定有機會，何況是曾受傷的選手，球團不會冒險。他盛讚建仔是擁有強力伸卡球和滑球的好投手，「在洋基時期，建民是巨星，連兩年19勝真的不得了，去年在皇家表現也不錯。」他印象中的建仔總是很安靜、面帶笑容，但英文講得不差。

布瑞特大聯盟生涯21年都在皇家，對於大聯盟近年致力於加快比賽節奏，他認為最大問題是換局之間有3分鐘廣告時間，廣告收益是球團受惠，並支付選手高薪，但若能縮短廣告長度，球賽會加速不少。

布瑞特昨訪中職，他和瑪林國際共同成立的布瑞特運動用品公司，今年與中職合作，提供150萬元球具給基層球隊。