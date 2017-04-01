陽岱鋼缺陣 巨人開幕奪勝

〔記者郭羿婕／綜合報導〕日職球季昨開打，今年沒有台將從一軍出發，巨人少了陽岱鋼助陣，昨晚開幕戰仍靠阿部慎之助、坂本勇人接連開轟，在主場東京巨蛋以6：2擊退中日龍，贏得首勝。

阿部、坂本 接連開轟

38歲老將阿部慎之助擔任先發第4棒、一壘手，首局就敲2分彈帶動氣勢，三棒坂本勇人又在5局下追加2分砲。

阿部以2安3打點領軍，包辦全隊一半得分，他開心地說，很想為球隊貢獻，首次在開幕戰擊出全壘打，感覺實在很棒。

有打線捧場，洋投麥克拉斯也用7局好投封鎖中日打線，被敲6安、只丟2分（1責失），以優質先發摘下首勝。

大谷4支2 火腿仍開幕敗

陽岱鋼前東家日本火腿，首戰碰上郭俊麟、吳念庭兩位台將效力的西武，但郭、吳同樣從二軍起步，西武靠著菊池雄星7局4K、挨4安失1分的優質先發，率隊8：1贏球，搶下今年首勝。首次投開幕戰的火腿隊有原航平，則是5.2局掉6分、4責失吞敗，扛三棒的大谷翔平繳出4支2，為全隊打線最佳。