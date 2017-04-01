印度超級系列賽／一局未失 周天成抵四強

周天成（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇一哥周天成昨在印度超級系列賽八強戰，僅花三十分鐘就以廿一比十、廿一比十四，拍下世界排名十八的丹麥老將胡廷維斯，完成甜蜜復仇，一局未失挺進男單四強，今天將與世界排名廿六的丹麥安童森爭奪冠軍賽門票。

世界排名第九的周天成過去和胡廷維斯兩度交手都吞敗，上一次碰頭就是在印度賽，昨他完全掌控局勢，首局以十一比六開局後，僅讓對手拿下十分，次局也是一路領先，這也是他繼全英公開賽後，連兩站超級賽都安抵四強。

王子維、雙李配 八強止步 排名將升

王子維昨在八強戰面對世界排名第四的丹麥艾利森，以廿一比十九、十四比廿一、十六比廿一遭逆轉，無緣四強。男雙李洋／李哲輝也未能延續前役扳倒敦奧銀牌的氣勢，八強賽以廿比廿二、廿三比廿五不敵第六種子印尼普拉塔瑪／卡蘭達蘇華迪。

儘管八強止步，世界排名廿的王子維與男雙世界排名第十的雙李配都寫下印度賽最佳成績，下週排名可望再度往上攀升。