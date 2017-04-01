今搶冠軍門票 詹詠然先秀清涼照
2017/04/01 06:00
詹詠然（左）與辛吉絲。（取自詹詠然臉書專頁）
〔記者林岳甫／綜合報導〕詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲今在美國邁阿密網賽女雙四強登場，將與第三種子米爾莎／史崔可娃爭奪決賽門票。
「辛然配」日前在印地安泉八強，以直落二擊退米爾莎／史崔可娃，最終也笑納兩人合拍的首座冠軍。辛吉絲與米爾莎曾聯手席捲多項大賽冠軍，並登上女雙世界排名第一，如今兩人各自擁新歡出征，還得連兩站交鋒，勢必會激發出更多精采火花。
在大戰來臨前夕，詹詠然與辛吉絲昨把握難得的休兵時光，一同前往泳池畔戲水，詹詠然更大方上傳泳裝辣照至臉書專頁，讓粉絲大飽眼福。
費爸苦戰晉四強
「瑞士特快車」費德爾在男單八強，苦戰一小時五十七分鐘，並化解兩個賽末點，以六比二、三比六、七比六拍落捷克名將伯帝奇。卅五歲的費爸本季打出十七勝一敗，是他自二○○六年以來最佳開季成績，準決賽將遭遇澳洲「野獸」基里奧斯。
「西班牙蠻牛」納達爾將在四強與義大利佛格尼尼交手，他若能與費德爾一同勝出，將在決賽上演雙方生涯的第三十七度對決。
另外，英國好手孔塔在女單四強，以六比四、七比五解決大威廉絲，明將與丹麥名將沃妮雅琪爭后。
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