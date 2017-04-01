先蹲後跳！ 選秀7輪後的中職新感動

職棒28年開打，包括朱育賢、曾陶鎔、洪心騏、歐耀宗、莊駿凱，都是選秀會第7輪順位後才進中職的選手，今年開季他們都進入一軍名單，甚至躍上先發，砂礫中挖掘珍珠，證明英雄不怕出身低，就像朱育賢所說的，「選秀順位不會決定你的未來成就，重要的是進職棒如何將實力發揮到極致。」（記者羅志朋）

曾陶鎔（資料照）

曾陶鎔檔案

【曾陶鎔 至少帶4個手套到球場】

中信兄弟曾陶鎔在2015年中職季中選秀以第10輪順位進職棒，上季勇奪二軍打擊王，即便一度是二軍打擊五冠王，卻直到下半季才有一軍出賽機會，但每次上一軍都沒能發揮，他表示，去年上到一軍總是求好心切，只要打不好就會心急，心態沒有調適得很好。

經過去年磨練，曾陶鎔覺得學到很多，由於今年春訓調整得不錯，開季不但擠進一軍，而且馬上進入狀況，本季敲出4安有2發全壘打，適應情形良好，心態也更堅強，昨天若非因雨延賽，將是他連續3場先發。

隨著守備位置增加，曾陶鎔今年至少要帶4個手套到球場，以便配合教練團的調度，他也覺得，守備位置多會是優勢，有機會就多練，「光內野手套就2個，原本守三壘的，再加守二游的，還有守外野、守一壘的。」（記者徐正揚）

朱育賢（資料照）

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【朱育賢 選秀低順位曾懷疑自己】

Lamigo桃猿朱育賢去年繳出打擊率0.352、15轟、58打點的優質成績，用球棒做了最佳自我介紹，他表示，其實剛進職棒會懷疑自己的能力，後來打擊教練曾豪駒告訴他，「進職棒每個人都有機會，就看能否把握。」

2015年中職季中選秀第7輪順位中選，朱育賢說，剛進職棒時他想太多，後來想法簡單化，就抓最有把握的直球來打，後來打擊開竅，愈打愈有自信，證明自己可以做得到。去年打得好，今年難免成為其他3隊重點看管的打者，朱育賢說，「他們知道我的弱點，相對的，我也有研究對方啊。」

雖然第7輪順位進職棒，不過朱育賢認為，其實選秀順位一點都不重要，那不會決定球員未來的成就，差別只在簽約金，關鍵在於跨進職棒門檻以後能生存多久，球員要不斷努力突破，將實力發揮到極致，比怎麼進來的還重要。

（記者羅志朋）