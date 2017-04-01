第8輪指名洪心騏 今晚先創兩紀錄

洪心騏（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅新秀洪心騏表定今天晚場在新莊對中信兄弟擔任先發，他說，開季前球隊宣佈一、二軍名單時，就被告知要在這場先發，打棒球的夢想就是站在職業舞台，很開心有這個機會，「我從國小就在等了，等10幾年了！」

至於挑63號當背號，源自過世母親的出生年份，希望今天能拿下勝投，獻給在天上的媽媽。

洪心騏去年季中選秀會第8輪被指名，簽約金僅100萬元，兩項都是本季先發過的本土投手最低，上季只在一軍出賽1場投1局，他表示，可能因熱身賽調整得不錯，教練團才願意給他機會，「春訓時其實沒想太多，就做好我該做的，怎麼安排就交給教練。」

去年冬季聯盟第5、6名排名賽，洪心騏先發5局只挨4安無失分，率領中職聯隊以13：0大勝歐洲聯隊保住第5名，獲選該役單場MVP，獅隊代總教練黃甘霖剛好在場觀戰，賽前一句「投好明年就有先發輪值」，迄今他仍印象深刻。

洪心騏高中畢業後先去打新北市隊再投入職棒，他表示，高中畢業時像個小屁孩，心智不夠成熟，所以先去業餘球隊，在那裡成長很多，慢慢學會調適，「時機到了，準備好了，就投入職棒。」