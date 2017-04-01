達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷

達欣隊30日贏得暌違8年的SBL冠軍獎盃，昨凌晨舉辦慶功宴。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕達欣在SBL第14季總冠軍賽，以直落四橫掃裕隆，贏得暌違8年的冠軍獎盃，昨凌晨舉辦慶功宴，領隊王才翔承諾會頒發近千萬元獎金，並帶全隊至夏威夷度假，慰勞球員與教練團辛勞。

KTV慶功 承諾千萬獎金

達欣在台北知名KTV慶功，前天已先現身新莊體育館的「少俠」田壘，也到場同歡。首位登場唱歌的是連2季摘下例行賽MVP的周儀翔，他高唱周杰倫《告白氣球》為慶功宴揭開序幕，隨後大夥也輪番展歌喉，沉浸在奪冠喜悅中。

王才翔在球場被狂噴香檳，回家梳洗完畢後，才偕同愛妻郭惠妮現身，他承諾會頒發冠軍獎金，達欣當年奪首冠，球團送出1000萬元獎金，他笑說：「這次金額我得再確認看看，應該與上次獎金差距不大。」

達欣球員大多在生涯首年即成為虎軍一員，鮮少有轉隊而來，王才翔強調，他們不刻意挖角，人才幾乎都是自行培養出來，是大家感情好的最大原因，相處起來就像家人一樣，像范耿祥、王志群與李豐永等人，開始打球就在達欣，如今也成為教練，證明大家的革命情感。

達欣前晚拋下淺藍色彩帶，迎接隊史第2座冠軍；有趣的是，這批彩帶早在第7季就已備妥，但他們卻連4季在總冠軍戰鎩羽而歸，導致這批彩帶躺在倉庫多年，如今總算可以全數拋出，擺脫「彩帶魔咒」。