邱大宗「錢」進CBA 范耿祥可望掌兵符

達欣教頭邱大宗下季將赴中國。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕達欣隊史兩座SBL總冠軍，都由主帥「小諸葛」邱大宗率隊拿下，不過本季結束後，他將再赴中國淘金，留下的空缺預計由助理教練范耿祥接任。

邱大宗曾在職籃CBA、中國CBA與次級聯賽NBL擔任過總教練，具備豐富執教經驗。

達欣在SBL第12季遭逢例行賽墊底的黑暗期，球團隨即找回邱大宗執教，不只要率隊重返榮耀，更要將經驗傳承給其餘教練團成員；花了兩季時間，邱大宗即率隊再嘗總冠軍滋味，完成階段性任務。

若無意外，邱大宗下季將赴中國，畢竟對岸球隊給的薪水較優渥，他想趁退休前多存點老本。

王志群、李豐永參謀

達欣領隊王才翔表示會再徵詢邱大宗意願，若慰留不成，新球季將由助理教練范耿祥升格總教練，搭配王志群與李豐永等人。

另外，王才翔想力挺邱大宗擔任今年台灣隊總教練，籃協副秘書長李雲翔說，邱大宗確實是不錯人選，但現階段國家隊總教練遴選辦法並未規定由SBL冠軍隊教練出任，得經過選訓會議討論後才能確定。